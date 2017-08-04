Резидентами ОЭЗ "Дубна" станут еще 5 компаний

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" одобрил бизнес-планы 7 потенциальных резидентов, сообщается в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Наблюдательный совет ОЭЗ "Дубна" 4 августа одобрил бизнес-планы 7 компаний, изъявивших желание стать резидентами, 5 из них станут инвесторами зоны без прохождения Экспертного совета", — говорится в сообщении.

Потенциальные резиденты предложили на рассмотрение совета несколько разработок: технологии по очистке и переработке нефтесодержащих отходов, программное обеспечение для анализа, обработки, управления и миграции баз данных, программное обеспечение для оперативного распознавания документов в видеопотоке и другие.

"Общий объем инвестиций компаний, одобренных советом сегодня, составит 32 миллиона рублей. ОЭЗ "Дубна" активно развивается: 6 предприятий будут введены в эксплуатацию до конца года, еще 14 компаний приступают к строительству. Также в этом году территория особой экономической зоны будет увеличена на 30 гектаров", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, его слова приводятся в документе.

Наблюдательный совет ОЭЗ "Дубна" также утвердил план перспективного развития территории до 2027 года. До конца текущего года будет завершено строительство инженерной и улично-дорожной инфраструктуры самой зоны, а также таможенной инфраструктуры. В течение следующего года будут проведены работы по обеспечению электроснабжения объектов ОЭЗ. До конца 2019 года будут завершены работы по созданию внешней инженерной и дорожной инфраструктуры, в том числе строительство моста через Волгу, заключается в сообщении.