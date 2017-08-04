В Ступино построили завод по производству лепешек тортильяс и чипсов начос

МОСКВА, 4 августа — РИА Новости. Завод по производству мексианских лепешек тортильяс и чипсов начос построили в подмосковном Ступине, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

"Завершено строительство завода по производству продуктов питания, расположенного в деревне Шматово Ступинского района. Построенному объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации ", — сказал начальник главного управления Главгосстройнадзора Руслан Тагиев, его слова приводятся в сообщении.

Общая площадь объекта составляет 14,3 тысяч квадратных метров, уточняется в документе. В составе заводского корпуса предусмотрены производственный цех, административно-бытовой корпус и столовая для работников завода. На прилегающей территории обустроена открытая парковка для большегрузных и легковых автомобилей. Объект предназначен для производства и временного складирования продуктов питания. Застройщиком объекта является ЗАО "Солнце Мехико" — производитель мексиканских лепешек тортильяс и кукурузных чипсов начос.