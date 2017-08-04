Детский сад на 150 мест появится в Мытищах в III квартале 2017 года

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Мытищах завершают строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, расположенного в микрорайоне 16, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Инспекторский состав приступил к проведению итоговой проверки объекта. Проверка завершится 28 августа. Застройщиком выступает ООО "Загородная усадьба". Финансирование — средства инвестора. Плановое завершение строительства ожидается в третьем квартале 2017 года", — сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

В трехэтажном здании на площади 2,5 тысячи квадратных метров расположились помещения групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории расположена игровая зона с шестью индивидуальными групповыми площадками, спортивная площадка и хозяйственная зона. Готовится озеленение территории.