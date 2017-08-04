В Химках построят порядка 5 миллионов квадратных метров жилья до 2035 года

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Порядка 5 миллионов квадратных метров жилья построят в подмосковных Химках до 2035 года, сообщил журналистам глава города Дмитрий Волошин после конференции издательского дома "Коммерсант".

"По генплану, до 2035 года в Химках планируется ввести 4,6 миллиона квадратных метров жилья. Это достаточно существенные цифры, поэтому вопросы и замечания, которые нам поступили после публичных слушаний, нужно разбирать внимательно, скрупулезно и детально. Наша задача не разрешать строительство без дорожной и инженерной инфраструктуры – "голое" строительство просто в поле. Это основной момент, на который мы сейчас обращаем внимание ", – сказал глава Химок.

Ранее он сообщил, что генплан развития городского округа прошел публичные слушания, в адрес авторов проекта поступило 1,1 тысячи вопросов и замечаний. Документ будет принят после внесения изменений и дополнений, регламентные сроки назначены на третий квартал 2017 года.

По проекту генплана Химок в редакции 2014 года планировалось строительство 3,9 миллиона квадратных метров жилья.

Власти области в феврале 2016 года объявили о введении моратория на строительство нового жилья в Королеве и Балашихе, а также об ограничении застройки в Химках. Основными причинами решения назывались отсутствие необходимой инфраструктуры и транспортные проблемы.