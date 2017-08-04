Проблем с обманутыми дольщиками в Химках нет, заявил глава округа

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Проблемы с обманутыми дольщиками в подмосковных Химках решены в прошлом году, заявил в пятницу глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

"По четырем проблемным площадкам, ранее существовавшим в Химках, все вопросы были закрыты еще в 2016 году", – сказал он на конференции, посвященной проблемам и перспективам строительства на территории Московской области, в частности, изменениям в законодательстве о долевом строительстве.

По словам Волошина, вопрос с обманутыми дольщиками многоконтурный и требует принятия сразу нескольких решений.

"Важно понять, за чей счет, и как быстро построятся дома. Приходится решать несколько задач одновременно: не пострадает ли бюджет города, застройщик, которого мы привлекаем, и потенциальные инвесторы, которые входят на рынок", – добавил глава городского округа.

Волошин также сообщил, что найден инвестор для решения проблем дольщиков ЖК "Авиатор", застройщик которого — АО "УКС Лавочкина" — признан банкротом. Дополнительные соглашения планируется подписать до 1 сентября.

"У нас есть только одна проблемная площадка – это ЖК "Авиатор". По ней сейчас идет совместная работа с министерством стройкомплекса Московской области. Найден инвестор, прорабатывается юридическая форма по замене инвестора на достройку комплекса. Как только правовая проверка будет закончена и подписано дополнительное соглашение, мы выпустим постановление об исключении ЖК из списка проблемных объектов. Фактически все решено, осталось только юридически оформить это решение", – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон о фонде долевого строительства. Документ утверждает полномочия и функции фонда, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в фонд в размере 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика.