Генплан подмосковных Химок планируют принять в III квартале 2017 года

МОСКВА, 4 авг — РИА Недвижимость. Генеральный план развития городского округа Химки в Подмосковье планируется принять в третьем квартале 2017 года, сообщил журналистам в пятницу глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

"Общественные слушания по генплану прошли недавно на нескольких площадках. Сейчас мы рассматриваем поступившие вопросы – их поступило более 1 тысячи, среди которых есть действительно существенные замечания. Принятие генплана – это практически вопрос года и мы уделяем ему особое значение. Будем надеяться, что он будет принять в регламентные сроки, в третьем квартале 2017 года", – сказал он в ходе конференции ИД "Коммерсант" "Приоритеты развития Подмосковья".

Волошин отметил, что главный акцент в генплане делается на выстраивание дорожно-уличной сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главам муниципалитетов разработать генпланы развития территорий до конца 2018 года.

Власти области в феврале 2016 года объявили о введении моратория на строительство нового жилья в Королеве и Балашихе, а также об ограничении застройки в Химках. Основными причинами решения назывались отсутствие необходимой инфраструктуры и транспортные проблемы.