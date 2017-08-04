В подмосковных Химках появятся новый парк и несколько скверов в 2017 году

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новый парк в микрорайоне Подрезково и 10 нестандартных скверов появятся в 2017 году в подмосковных Химках, сообщил в пятницу на конференции ИД "Коммерсант" под названием "Приоритеты развития Подмосковья" глава городского округа Дмитрий Волошин.

В рамках встречи чиновники и девелоперы обсудили проблемы и перспективы застройки территории Московской области, в частности, благоустройство территорий.

"В этом году мы закладываем парк в 10 гектаров в микрорайоне Подрезково, где до сих пор на 20 тысяч жителей не было ни одного парка", – сказал Волошин.

Он добавил, что в этом году в Химках заложили два огромных сквера на улице Марии Рубцовой и возле Богоявленского храма.

"Еще 10 скверов мы устраиваем, взяв за пример скверы Копенгагена, с wi-fi, датчиками света, диодной подсветкой деревьев, стоянкой для велосипедов и зарядками для телефонов", – сказал Волошин.

Он отметил, что благоустройство проводится не за счет бюджета, а за счет привлечения средств инвесторов.