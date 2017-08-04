В Истринском районе Подмосковья открылась новая государственная аптека

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новая государственная аптека открылась в подмосковном Дедовске; всего с 2014 года при поликлиниках области открыто 280 аптечных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

"В городском поселении Дедовск по просьбам населения открылась государственная аптека с окном отпуска лекарственных препаратов льготным категориям граждан", — говорится в сообщении.

В Подмосковье проживают почти 700 тысяч человек, которые имеют право на обеспечение льготными лекарственными препаратами.

"В настоящее время Минмособлимуществом согласован 251 договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в собственности Московской области и закрепленным на праве оперативного управления за учреждениями здравоохранения Московской области, что обеспечило работу аптечных пунктов и доступность лекарств гражданам, проживающим в 70 городах и районах Московской области", — отметил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он добавил, что при формировании аптечной сети в 2015 году было запланировано открытие 100 аптечных пунктов. Востребованность услуг, предоставляемых аптеками в учреждениях здравоохранения, заставила продолжить эту работу и увеличить количество аптечных пунктов.

"Если прежде под государственные аптечные пункты, как правило, предоставлялись небольшие помещения при поликлиниках, то теперь, чтобы минимизировать очереди льготников, нам предоставляют помещения большей площади. Это полноценные аптеки с комнатой для хранения наркотических и психотропных препаратов, работающие в выходной день, и ярким примером является новая аптека в Дедовске", — пояснила главный эксперт контроля и лицензирования аптечных пунктов ГБУ МО "Мособлмедсервис" Елена Лебедева.