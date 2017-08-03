Отключение горячей воды в 52 домах Балашихи обсудят в правительстве региона

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Отключение 52 жилых домов от горячего водоснабжения в подмосковной Балашихе обсудят в пятницу на экстренном заседании рабочей группы в правительстве Московской области, сообщили РИА Недвижимость в администрации городского округа.
"Завтра в правительстве состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. В нее вошли исполняющий обязанности главы города Сергей Юров, представители министерства ЖКХ, представители компании, обслуживающей котельную", – сообщил источник РИА Недвижимость в администрации Балашихи.
"Исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Юров держит ситуацию на личном контроле", – добавили в администрации Балашихи.