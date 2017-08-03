Отключение горячей воды в 52 домах Балашихи обсудят в правительстве региона

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Отключение 52 жилых домов от горячего водоснабжения в подмосковной Балашихе обсудят в пятницу на экстренном заседании рабочей группы в правительстве Московской области, сообщили РИА Недвижимость в администрации городского округа.

"Завтра в правительстве состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. В нее вошли исполняющий обязанности главы города Сергей Юров, представители министерства ЖКХ, представители компании, обслуживающей котельную", – сообщил источник РИА Недвижимость в администрации Балашихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Эксперт рассказал, чем грозит отказ от сезонных отключений горячей воды Собеседник агентства сообщил, что "Газпром межрегионгаз Москва" из-за долга в 77 миллионов рублей прекратил поставку газа компании "ТСБ", обслуживающей котельную №7 в Балашихе. В результате 31 июля котельная не смогла возобновить поставку горячей воды после профилактических работ. Без горячего водоснабжения остались 11 тысяч человек, проживающих в 52 домах в микрорайоне Новый Свет на улицах Звездной, Зеленой, Орджоникидзе, Советской, Солнечной и по Московскому проспекту.

"Исполняющий обязанности главы городского округа Сергей Юров держит ситуацию на личном контроле", – добавили в администрации Балашихи.