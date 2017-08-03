Указатели на трех языках установят в Подмосковье

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пешеходные указатели на английском, китайском и русском появятся в городах Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

Работы по установке навигационных "стрелок" на трех языках уже начались. Министр пояснила, что это необходимо для удобства перемещения и повышения туристической привлекательности региона.

"Сейчас мы приступили к установке указателей пешеходной навигации, чтобы приезжающие в город на любом транспорте — электричке, автобусе, личном автомобиле — могли ориентироваться по нашим историческим центрам, воспользоваться всей инфраструктурой. У нас будут установлены указатели на трех языках — русский, английский, китайский", — сообщила Оксана Косарева.

Чиновница добавила, что на данный момент на территории региона уже установлено более 1,1 тысячи дорожных знаков на русском и английском языках.