Новым резидентом ОЭЗ "Ступино Квадрат" стал производитель полуфабрикатов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Производитель замороженных мясных полуфабрикатов ООО "МеСи" получил статус резидента особой экономической зоны "Ступино Квадрат", говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Компания "МеСи" намерена построить мясоперерабатывающий комплекс по производству замороженных и охлажденных полуфабрикатов. Общий объем инвестиций — 180 миллионов рублей. Объем переработки мяса и выпуска полуфабрикатов составит 30-40 тонн за смену", —приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева. Запуск предприятия предполагается осуществить до конца 2018 года.

ОЭЗ "Ступино Квадрат" — единственная в России частная особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Проект комплексного освоения территории расположен в 73 километрах к югу от Москвы. Общая площадь "Ступино Квадрат" составляет 1 тысячу гектаров, на которых располагается особая экономическая зона (359,5 гектаров), жилая зона, гостиница, профильные кластеры, территория для проведения фестивалей. Запланировано строительство общежития, экофермы, творческой резиденции художников, образовательного кластера и внедренческих производств.