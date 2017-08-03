Минэкологии Подмосковья разрешило частичный отлов ястребов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Власти Московской области разрешили частичный отлов ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
"В Минэкологии Московской области начала работу комиссия по выдаче разрешений на изъятие из дикой природы (отлов) ястребов-перепелятников и ястребов-тетеревятников. Численность этих птиц в Подмосковье стабильна, поэтому есть возможность отлова их и обучения охоте. В последние годы охота с ловчими птицами становится все более популярной", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ястребы могут использоваться на аэродромах для отпугивания стайных птиц (ворон, голубей и других), которые представляют потенциальную опасность для полетов воздушных судов.
Ястребы-тетеревятники — самый крупный вид рода ястребов. Самцы обычно весят 630-1100 граммов, их длина составляет в среднем 55 сантиметров, размах крыльев варьирует в пределах 98-104 сантиметров. Самки немного крупнее, весят 860-1600 граммов, в длину около 61 сантиметра, размах крыльев 105-115 сантиметра.
Ястреб-перепелятник — это маленькая птица с короткими и широкими крыльями, а также с длинным хвостом, что помогает ему маневрировать среди деревьев.