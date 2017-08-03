В приемные комиссии подмосковных вузов подано более 22 тысяч заявлений

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В приемные комиссии вузов Московской области на программы высшего образования по очной форме обучения подано более 22 тысяч заявлений, большой популярностью среди абитуриентов пользуются педагогические специальности, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Идет первая волна зачисления по программам бакалавриата, специалитета, прием заявлений в магистратуру и на специальности среднего профобразования продолжается. В 2017 году в университеты Подмосковья на бюджетные места могут принять 4261 человека.

"Самый большой конкурс на бюджетные места был в Московском государственном областном университете на педагогические специальности. Например, на программу экономики в образовании подано 700 заявлений на 25 мест, конкурс — 28. Востребованы специальности гуманитарного профиля: филология, история, лингвистика", — сказала Забралова.

Она отметила, что серьезный конкурс был и на инженерные специальности: инноватика в технических системах, авиастроение, ядерная физика и технология в Технологическом университете и университете "Дубна".

В Подмосковье работают шесть областных вузов: МГОУ, Академия социального управления, Государственный социально-гуманитарный университет, Государственный гуманитарно-технологический университет, университет "Дубна", Технологический университет в Королеве.

"В 2017 году в Подмосковье более половины бюджетных мест отдано для будущих педагогов — 2305 человек, в 2016 году их было 1980. Увеличено количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности — 977 человек, в прошлом году — 900", — заключается в материале.