Гостехнадзор закрыл 6 каруселей в Красногорском парке

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Работа шести популярных аттракционов приостановлена в городском парке подмосковного Красногорска, говорится в сообщении Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор).

Рейды по проверке технического состояния аттракционов "Безопасная карусель-2017" начались 2 августа. "Первым объектом проверки стал городской парк Красногорска. Из 11 проверенных аттракционов 6 пришлось закрыть, несмотря на разгар летнего сезона. Причиной стали серьезные нарушения техники безопасности и отсутствие необходимых документов на эксплуатацию", – сообщается в нем.

В частности, остановлена работа колеса обозрения – на аттракционе отсутствуют дополнительные запорные устройства, нет информационных стендов с контактными телефонами экстренных служб, зафиксированы другие нарушения. Эксплуатанту аттракционов выдано предписание об устранении выявленных недостатков. До этого момента эксплуатация аттракционов запрещена, уточняется в сообщении.

Профилактические рейды Гостехнадзора в парках Московской области продлятся до 11 августа.