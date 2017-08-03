В Коломне начали ремонтировать Голутвинский мост

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Строители приступили к ремонтным работам на наплавном Голутвинском пешеходном мосту в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО "Мосавтодор".

"Наплавной мост через Москва-реку соединяет село Сергиевское и близлежащие населенные пункты с Коломной. Для удобства местных жителей было принято решение проводить максимум ремонтных работ без закрытия пешеходного движения. В настоящий момент на объекте началась подготовка к ремонту понтонов сооружения", — сообщил генеральный директор ГБУ МО "Мосавтодор" Владимир Цыцулин.

На объекте были выявлены следующие дефекты: загнивание элементов мостового полотна, пролетного строения, переходных частей моста и опор. Дорожная одежда на подъездах к мосту имеет неровности, отсутствует ограждение при входе на мост, коррозия перильных ограждений.

После обследования было принято решение о включение наплавного моста в программу ремонта искусственных сооружений 2017 года.

"В комплекс выполняемых работ входит ремонт конструкций береговых опор и понтонов, устройство тротуаров повышенного типа на подходе к мосту со стороны левого берега, установка нового барьерного ограждения. С целью организации дорожного движения на подходах к мосту будет производиться устройство асфальтобетонного покрытия и нанесена дорожная разметка. Также оборудуют павильоны ожидания общественного транспорта, будет выполнено устройство нового дощатого настила прохожей части моста с пропиткой противопожарными материалами", — отмечается в материале.

В июле текущего года между ГБУ МО "Мосавтодор" и АО "Стройтрансгаз" был заключен контракт на производство работ на 13 объектах. Стоимость работ по контракту составляет 318 миллионов рублей.