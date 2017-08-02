В Подмосковье усилили контроль за свалками после закрытия полигона

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число рейдов по контролю за незаконными свалками в связи с закрытием полигона "Кулаковский" будет увеличено. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Минэкологии региона Александра Когана.

Ранее жители Чеховского района высказали опасения по поводу возникновения мусорных свалок после закрытия полигона. Его деятельность была приостановлена на 15 суток. По поручению губернатора, он будет закрыт 1 сентября. Отходы перенаправят на другие подмосковные полигоны, их в области осталось 16.

"На сегодняшний день по решению Чеховского городского суда работа полигона прекращена на 15 суток", — напомнил министр.

По его словам, уже подан иск в Арбитражный суд Подмосковья с требованием остановить его деятельность на больший срок. Власти Чеховского района подготавливают документы для подачи иска о расторжении аренды муниципального земельного участка.

"Около половины объектов, указанных на интерактивной карте свалок ОНФ, уже ликвидированы, а в тех районах, где темпы уборки свалок будут неудовлетворительными, продолжатся рейдовые мероприятия, а ситуация в них будет рассмотрена на заседании правительства Московской области", — добавил Коган.

В рейдах будут принимать участие сотрудники Минэкологии, Госадмтехнадзора, Общероссийского народного фронта и Комитета лесного хозяйства.