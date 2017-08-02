В Подмосковье должник лишился теплохода из-за долгов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за своего долга в девять миллионов рублей нарушитель может потерять теплоход, который был предоставлен в качестве залога. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Московской области.

Арестованный теплоход могут отдать в качестве погашения долга ГК "Агентство по страхованию вкладов". Приставы арестовали данное транспортное средства в рамках исполнительного производства.

Но шанс вернуть судно у нарушителя есть. Если он погасит задолженность в установленное законом время, то теплоход вернется к нему. Если же долг погашен не будет, то теплоход "Александр" выставят на торги.