В Подмосковье начнут выращивать рыбу элитных пород в промышленных масштабах

МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. Рыбу элитных пород начнут разводить в Подмосковье в промышленных масштабах, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"В сфере аквакультуры нашей целью является создание условий для появления новых современных предприятий, которые будут производить как традиционные для Подмосковья виды рыб семейства карповых, так и несколько экзотичные для региона осетровые и форелевые, в том числе для мяса и икры", — сказал Разин после совещания с подмосковными производителями рыбы и рыбопродуктов в Ногинском районе, на котором обсуждались текущее состояние и перспективы аквакультуры в регионе.

По словам министра, в Подмосковье в промышленных масштабах разводят рыбу 14 предприятий. Кроме того, существуют отдельные проекты по разведению тилапии, обсуждается возможность разведения сомовых пород. Один из крупных проектов сейчас на стадии проектирования на территории особой экономической зоны "Дубна", предоставлены земельные участки для разведения рыбы в Луховицах, Раменском и Волоколамском районах, еще порядка 4-5 проектов находятся на стадии рассмотрения — инвесторы должны приступить к строительству в следующем году.

"Подмосковным производителям рыбы в этом году в рамках господдержки мы возместим часть затрат на покупку комбикормов, 20% затрат на капитальное строительство объектов аквакультуры и пр. Всего на развитие рыбоводства в 2017 году выделено 25,5 миллиона рублей. Также в наших планах привлечение крупных инвесторов с тем, чтобы занять лидирующие позиции в рыбной отрасли и обеспечить свежим отечественным продуктом не только жителей Подмосковья, но и столицы", — заявил Разин.

После ввода в строй новых акваферм, объем производства товарной рыбы в Подмосковье может достичь 7 тысяч тонн к 2020 году, уточнил министр