В Клину покажут лучшие российские короткометражные фильмы 12 августа

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В рамках всемирного фестиваля уличного кино в подмосковном Клину пройдет показ лучших короткометражных фильмов молодых российских режиссеров 12 августа, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Нынешним летом в 60 странах мира стартует четвертый всемирный фестиваль уличного кино. В рамках проекта российские фильмы покажут на центральных площадях и в парках крупнейших городов мира. В рамках российского тура команда проекта проедет на автомобилях от Владивостока до Москвы в составе делегации журналистов, блогеров и деятелей кино, показывая на уличных площадках лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров.

"В парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" 12 августа пройдет показ лучших короткометражных фильмов молодых российских режиссеров. Это будет конкурсный кинопоказ, где лучший фильм определит зритель. Лента-победитель будет отобрана по итогам "светового" голосования. За понравившуюся работу нужно будет посветить фонариком, телефоном или зажигалкой", — сообщила глава Клинского района Алена Сокольская.

Открытие фестиваля уличного кино в Московской области состоится 4 августа в Подольске в Парке культуры и отдыха имени В. Талалихина. Площадками фестиваля станут парки Жуковского, Дмитрова, Домодедова, Клина, Люберец и Ступина. Подведение итогов зрительского голосования в Московской области пройдет в Центральном парке Реутова 18 августа.