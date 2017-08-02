В Подмосковье спасатели вывели из лесов 153 заблудившихся с начала года

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спасатели Московской области вывели из лесов 153 заблудившихся человек с начала 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала года сотрудники подразделений МЧС, "Мособлпожспаса", волонтеры отряда "Лиза Алерт" и других добровольных спасательных формирований вывели из лесов Подмосковья 153 заблудившихся, в том числе 33 детей", — сообщил Пестов.

По его словам, при этом почти две трети случаев зафиксировано во второй половине июля.

"Это связано с потеплением и активной фазой грибного и ягодного сезонов. Со второй половины июля поисковые мероприятия в лесах проводятся практически ежедневно", — добавил он.

Большинство заблудившихся — пожилые люди. В июле спасатели вывели из лесного массива в районе железнодорожного перегона Орехово-Зуево — Александров группу из трех женщин преклонного возраста, самой старшей было 90 лет. Женщины заблудились и потеряли друг друга из виду. Одна из них позвонила на единый номер спасения "112".

Оператор системы-112 направил на место происшествия поисково-спасательный отряд, включавший как профессиональных спасателей "Мособлпожспаса", так и добровольцев на квадроциклах. В общей сложности поисковая операция продлилась четыре часа. Спасатели успешно обнаружили женщин и сопроводили их до мест проживания.