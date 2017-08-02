Программу ремонта подъездов в Подмосковье могут продолжить после 2019 года

ВИДНОЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 2 августа — РИА Новости. Программа ремонта подъездов в многоквартирных домах Московской области на условиях софинансирования из регионального бюджета может быть продолжена и после 2019 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе общения с жителями городского округа Видное.

"Мы внесли изменения в региональный бюджет и выделили по два миллиарда рублей на каждый год: 2017, 2018, 2019. За это время мы отремонтируем 80 тысяч подъездов — половину существующих в Подмосковье. Оставшиеся подъезды по возможности будут ремонтироваться за счет средств жителей. Но если возникнет необходимость дальнейшего софинансирования, мы рассмотрим этот вопрос", — сказал Воробьев.

На сайте правительства Московской области сообщается, что программа "Мой подъезд", в ходе которой планируется отремонтировать подъезды в жилых домах на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 года. В рамках программы софинансирования 35,5% составят субсидии областного бюджета, 12% — средства бюджетов муниципалитетов, 47,5% — управляющих компаний. Вклад жителей не превысит 5% и составит порядка 9,5 рублей с квадратного метра. В ходе реализации программы в подъездах заменят светильники, отремонтируют крыльцо, стены, потолки, лестничные пролеты и перила. По желанию жителей, возможна установка видеонаблюдения.