В подмосковном Ступино начали строить школу на 600 учеников

Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото

Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА новости. Строительство школы на 600 мест началось в подмосковном Ступино, работы планируется завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Глагосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы в городе Ступино", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, заказчиком выступает управление строительства и архитектуры администрации Ступинского района, генподрядчиком — ООО "УС-200".

"Новое образовательное учреждение, рассчитанное на 600 учащихся, будет построено в квартале 23 города Ступино. Надзор за строительством данного объекта ведет отдел № 10 Главгосстройнадзора. Сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор", — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

В здании переменной этажности будут размещены учебные и лабораторные помещения начальной, средней и старшей ступени, классы для групп продленного дня, спальни-игровые, санузлы. Общая площадь объекта составит 16,343 тысячи квадратных метров. Планируемый срок окончания строительства — третий квартал 2018 года.