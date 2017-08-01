В "красной зоне" рейтинга в Подмосковье находятся 14 управляющих компаний

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 авг — РИА Новости. Число управляющих компаний (УК), которые находятся в "красной зоне" рейтинга УК Подмосковья, сократилось в первом полугодии 2017 года до 14 с 26 компаний в аналогичном периоде прошлого года, сообщил на заседании кабинета министров во вторник руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

В своем докладе он уточнил, что больше всего жалоб поступает на управляющие компании из Химок ("УК РВ-Сервис"), Балашихи ("Люкс Инжиниринг Групп") и Красногорска ("КЭУ Красногорское").

"По результатам 2017 года должен быть рассмотрен вопрос о лишении лицензии всех компаний, которые останутся в красной зоне, и замене их на эффективные компании", — прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В 2016 году в Подмосковье по решению суда была лишена лицензии одна управляющая компания из Красногорска — "Жилищно-коммунальный сервис П", сообщил Соков журналистам после заседания правительства. "На сегодня у нас таких судов два: в Орехово-Зуевском районе и в Химках", — уточнил он.

Из доклада чиновника следует, что в Подмосковье зарегистрировано 896 управляющих компаний. Среди претензий к работе УК в 2017 году лидируют жалобы на начисление платежей, тогда как в прошлые годы жители многоквартирных домов чаще жаловались на грязь и отсутствие освещения в подъездах.