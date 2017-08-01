Власти назвали лидеров рейтинга муниципалитетов Московской области

КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 августа — РИА Новости. Лидерами рейтинга муниципалитетов Московской области по итогам первого полугодия 2017 года стали Лосино-Петровский, Химки и Реутов, заявила на заседании регионального кабинета министров заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.

Рейтинг эффективности работы органов муниципального самоуправления базируется на 50 показателях по четырем основным направлениям развития региона, перечисленных в майских указах президента, таких, как объем инвестиций, качество предоставление госуслуг, смертность в автоавариях, задолженность по оплате энергоресурсов, открытость проведения конкурсных процедур и пр. Рейтинг составляется дважды в год: в конце первого полугодия и по итогам года.

По словам Смирновой, в первую десятку лучших муниципалитетов Подмосковья попали Щелковский район, Лобня, Королев, Серпухов, Балашиха, Одинцовский район и Чехов. "Также хорошим темпом идут Серпухов, Фрязино, Звенигород, Протвино, Ивантеевка. А всего повысили свои рейтинги 32 муниципалитета", — сказала зампред, подводя итоги первого полугодия.

Из доклада Смирновой следует, что 28 муниципальных образований Московской области снизили свои показатели. "Наибольшее снижение — по городскому округу Озеры, Дмитровскому, Раменскому муниципальным районам, а также в городских округах Дзержинский, Жуковский и Электросталь", — уточнила Смирнова.

Отдельно рейтинговались 5 закрытых территориальных образований Подмосковья. "Лучшим по итогам рейтинга стало ЗАТО Власиха, прибавил в рейтинге поселок городского типа Молодежный, снизил свои показатели Краснознаменск", — сообщила Смирнова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил политическому блоку правительства провести отдельную работу с муниципальными образованиями, которые снизили свои позиции в рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления. "Даю поручение встретиться с теми, кто падает вниз. Для того чтобы это не превратилось в хроническое падение, нужно помогать. Тем, кто саботирует или не слышит наши требования, — делать соответствующие выводы", — сказал Воробьев.

Итоговый рейтинг муниципалитетов-2017 будет подведен по результатам года.