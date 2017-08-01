В Подмосковье продолжают закачивать воду в системы обводнения торфяников

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты продолжают закачивать в системы обводнения торфяников Московской области дополнительные объемы воды, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

С начала пожароопасного периода 2017 года в гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников региона уже закачали 3,4 миллиона кубометров воды. Благодаря этому нужный уровень воды поддерживается на достаточном уровне для надежной профилактики пожаров.

"В настоящее время вода перекачивается из природных водоемов в системы обводнения торфяников на территории Талдомского, Орехово-Зуевского, Лотошинского районов, городских округов Коломна, Шатура, Луховицы, Егорьевск, Павловский Посад", — сказал Пестов.

Сотрудники Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы ежедневно проводят мониторинг гидротехнических систем обводнения торфяников, проверяя их целостность и контролируя уровень воды.

В регионе с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников, благодаря чему на протяжении последних лет на территории области удается предотвращать возникновение масштабных торфяных пожаров.