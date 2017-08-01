В Одинцовском районе появится центр акробатического рок-н-ролла

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего Центр акробатического рок-н-ролла, планируется начать в этом году в сельском поселении Жаворонковское Одинцовского района, сообщает пресс-служба районной администрации.

"В сельском поселении Жаворонковское появится полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого откроется Центр акробатического рок-н-ролла. Здесь будут находиться батутные, тренажерные и хореографические залы, бассейн и оздоровительный центр", — приводятся в сообщении слова главы Одинцовского района Андрея Иванова.

Завершить центр на 39-м километре Минского шоссе планируется в 2019 году.

Как отметил Иванов, он станет еще одним знаковым спортивным объектом Одинцовского района. По данным пресс-службы, на территории Жаворонковского поселения активно реализуется региональная программа благоустройства. Так, в прошлом году здесь было установлено пять новых детских игровых площадок, которые полностью отвечают современным требования и главным критериям: качеству и безопасности. В 2017 году в порядок будет приведено четыре двора в деревнях Ликино, Зайцево и селе Жаворонки.