Подмосковным соцучреждениям дадут независимую оценку качества услуг

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Независимая оценка качества оказания социальных услуг пройдет в 85 учреждениях соцобслуживания в текущем году в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

"В 2017 году независимой оценкой качества оказания социальных услуг будут охвачены 83 государственных учреждений социального обслуживания (или 50% от всех функционирующих учреждений социального обслуживания Московской области) и 2 негосударственные организации (АНО "Центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию граждан", АНО "Центр социального обслуживания Московской области", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, независимая оценка качества оказания услуг в учреждениях социального обслуживания Подмосковья проводится с 2014 года. В 2014 году ее прошли 11 психоневрологических интернатов, в 2015 году — 129 учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, в 2016 году — 27 учреждений социального обслуживания населения, уточняется в материале.

"Сегодня в Подмосковье работает 168 учреждений, предоставляющих населению социальные услуги, и в отношении которых проходит независимая оценка качества оказания социальных услуг", — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.