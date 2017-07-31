Сборная Подмосковья по пожарно-прикладному спорту стала чемпионом России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сборная Подмосковья по пожарно-прикладному спорту второй год подряд заняла первое место на чемпионате России в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Сборная Московской области заняла первое место в командном зачете на чемпионате России по пожарно-прикладному спорту. Таким образом, сборная стала сильнейшей в России второй год подряд. XXVI чемпионат МЧС России прошел в подмосковном Подольске с 26 по 30 июля", — приводятся в материале слова Пестова.

В рамках чемпионата 16 сильнейших региональных сборных соревновались в боевом развертывании, преодолении полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице и пожарной эстафете. Спортсмены боролись за чемпионские звания в личном и командном зачетах, в нескольких возрастных группах. В командном зачете второе место заняла сборная Татарстана, третье — команда Санкт-Петербурга. Лучшие спасатели-спортсмены национального чемпионата будут включены в сборную России для участия в международных профессиональных соревнованиях.

В пресс-службе добавили, что представители Московской области имеют трофеи самого высокого уровня — в 2016 году сотрудница ГКУ "Мособлпожспас" Валерия Кузьмичева завоевала золотую медаль чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который прошел в Чехии. Валерия стала лучшей в мире в преодолении специализированной полосы препятствий среди юниорок.

"Участие в национальных и международных турнирах позволяет спасателям Подмосковья повышать свои профессиональные навыки и обмениваться передовым опытом с коллегами. В реальных чрезвычайных ситуациях это помогает им лучше выполнять работу по спасению людей и ликвидации ЧС", — подчеркнул Пестов.