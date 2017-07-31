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Новости Подмосковья

Более 30 тысяч человек посетили фестиваль "Цветы Подмосковья"

14:0031.07.2017
(обновлено: 14:03 31.07.2017)
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© Fotolia / subinpumsomРозовый лотос. Архивное фотоРозовый лотос. Архивное фото
© Fotolia / subinpumsom

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В подмосковной Истре завершился фестиваль "Цветы Подмосковья", за время работы его посетили более 30 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службу министерства ЖКХ Московской области.

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"По предварительным данным, получить эстетическое наслаждение от цветочных композиций и с пользой для своего культурного развития провести время, за несколько дней работы фестиваля пришло более 30 тысяч жителей Подмосковья. На суд организационного комитета фестиваля были представлены композиции, для обустройства которых потребовалось более 21 тысяч цветов и растений", — сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что в первый день фестиваля пришло около 5 тысяч зрителей, что почти в три раза превысило число посетивших фестиваль в прошлом году.

"Для нас это позитивная статистика, так как подобные мероприятия востребованы жителями Подмосковья и значит находят широкий отклик среди населения", — пояснил министр.

По данным пресс-службы, тема фестиваля "Чеховская Истра" была выбрана целенаправленно и определена общественностью по результатам опроса руководителей районных отделений Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. Антон Чехов долгое время жил и работал в Воскресенске, который до 1930 года носил название Истры.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В этом году в фестивале приняли участие 42 претендента, в числе которых муниципалитеты, организации и индивидуальные предприниматели, занятые в ландшафтном дизайне, благоустройстве, а также в других видах предпринимательской деятельности. В основных номинациях: "Цветник" первое место Организационный комитет фестиваля единогласно присудил Истре (МБУ "ДОДХИБИМБ"), второе место Егорьевск (МБУ "Егорьевская служба благоустройства"), третье место — Чеховскому району (МБУ "Чеховское благоустройство").

В номинации "Цветник с элементами вертикального озеленения" первое место присуждено Ивантеевке ("Комбинат коммунального хозяйства и благоустройства"), второе место — у Ленинского района (МБУ "СЕЗБДХ"), третье — у Подольска ("Подольский комбинат благоустройства"). В номинации "Ландшафтный дизайн" победы распределись следующим образом: Павловский Посад (ООО "Лукоморье"), Долгопрудный (МБУ "Благоустройство"), Серпухов (МБУ "Комбинат благоустройства").

Специальный приз главы получил поселок Шаховская. Победителям достались памятные награды и ценные призы: измельчитель сучьев (мульчер), газонокосилка, бензиновый триммер.

"Это культурный фестиваль, мы обошли все представленные площадки, и на каждой площадке участники говорили нам, что они для подготовки к фестивалю были вынуждены вновь вернуться к творчеству Антона Павловича Чехова и перечитать его рассказы", — отметила заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина.

Фестиваль "Цветы Подмосковья" организован по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализуется министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципалитетами.

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Новости Подмосковья
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