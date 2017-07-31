В Подмосковье на АрМИ-2017 стартовали соревнования военных полицейских

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 31 июл — РИА Новости. Соревнования военных полицейских "Страж порядка", которые впервые вошли в программу Армейских международных игр-2017, начались в Подмосковье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как отметил замначальника главного управления военной полиции МО РФ генерал-майор Виталий Кох, военная полиция была создана пять лет назад и данные соревнования являются венцом подготовки военнослужащих.

"Всем известно, что батальоны военной полиции принимают участие в миротворческих мероприятиях в Сирии, и их деятельность очень актуальна. Соревнования покажут, как они готовятся и к чему они готовы", — приводятся слова Коха.

По словам замначальника главного управления военной полиции МО РФ, конкуренцию российским военным полицейским составят их коллеги из Казахстана.

Конкурс "Страж порядка" пройдет в четыре этапа. В ходе соревнований военным полицейским нужно будет продемонстрировать меткость в стрельбе, преодолеть полосу препятствий, выдержать гонку на патрульных автомобилях и командную гонку по преодолению естественных преград.

Армейские международные игры — 2017 проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.