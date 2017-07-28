Воробьев вошел в пятерку лидеров рейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов России в сфере жилищно-коммунального хозяйства за июнь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ (за июнь 2017 года — ред.) стали Сергей Собянин (Москва), Александр Бречалов (Удмуртия), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Андрей Воробьев (Московская область) и Максим Решетников (Пермский край)", — говорится в сообщении.

За данный период в СМИ публиковалась информация о том, что Воробьев после поручения президента распорядился решить проблему со свалкой в Балашихе. А также о том, что в Подмосковье реализуется программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов "Мой подъезд". Губернатор отметил, что около 17% подъездов от плана уже отремонтировали в Подмосковье.

Также СМИ сообщали, что 628 управляющих компаний Подмосковья приняли участие в Дне открытых дверей в управляющих компаниях. Акция проходила в регионе по инициативе Воробьева.

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 42 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.