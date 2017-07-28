В Подмосковье построят тринадцать комплексов сортировки мусора к 2019 году

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На территории Московской области планируют построить 13 мусоросортировочных комплексов, они могут быть введены в эксплуатацию в 2019 году, заявила советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова на заседании в Мособлдуме.

Ранее сообщалось, что два мусорных полигона в Пушкинском и Чеховском районах будут закрыты в 2017 году в Московской области, об этом заявлял журналистам министр экологии Подмосковья Александр Коган. По его словам, в 2013 году, когда началась работа по закрытию мусорных полигонов в регионе: в области было 39 свалок, сейчас 22 из них, включая "Кучино" в Балашихе, закрыты.

"Пункт первый – уменьшить количество мусора, который не возвращается (не перерабатывается), путем раздельного сбора и путем внедрения мусоросортировочного комплекса. Таких у нас 13 на территории планируется, и мы надеемся, что они будут введены в эксплуатацию не в 2022-23 году, а в 2019 году", — сказала Комкова в ходе обсуждения дорожной карты по эксплуатации и рекультивации полигона ТБО "Кулаковский".

По ее словам, первый такой комплекс планируется построить уже в 2018 году. "Первый уже в 2018 году планируется, то есть там где-то год с небольшим получается цикл строительства подобного рода комплекса", — пояснила Комкова.

Ранее власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.