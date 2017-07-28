В Подмосковье не создаются новые мусорные полигоны, заявили местные власти

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Советник министра экологии и природопользования Московской области Мария Комкова сообщила в пятницу, что на территории региона больше не создаются новые мусорные полигоны, что увеличивает объем приема у оставшихся.

Ранее сообщалось, что два мусорных полигона в Пушкинском и Чеховском районах будут закрыты в 2017 году в Московской области, об этом заявлял журналистам министр экологии Подмосковья Александр Коган. По его словам, в 2013 году, когда началась работа по закрытию мусорных полигонов в регионе, было 39 свалок, сейчас 22, включая "Кучино" в Балашихе, закрыты.

"У нас получается, что те полигоны, которые остаются, у них мощность приема увеличивается, потому что у нас установка такая, что мы полигоны, просто как полигоны, больше новые не делаем. Если мы делаем, то мы делаем только при мусоросортировочных комплексах для захоронения "хвостов". То есть мы новые полигоны не делаем, мы делаем только новую инфраструктуру, в которую входит раздельный сбор, сортировка и сожжение того, что осталось", — сказала Комкова в Мособлдуме, где в пятницу обсуждают "Дорожную карту" по эксплуатации и рекультивации полигона ТБО "Кулаковский".

При этом Комкова пояснила, что после сортировки от первоначального мусора будет оставаться только 10%.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.