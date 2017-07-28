В Подмосковье сироты-инвалиды смогут бесплатно получить вторую профессию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вторую рабочую профессию за счет средств регионального бюджета смогут получить сироты с ограниченными возможностями здоровья в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В Подмосковье дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья смогут получить вторую рабочую профессию за счет средств регионального бюджета. Получение второй профессии дает больше шансов для дальнейшего трудоустройства, а значит и возможность максимально адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен детского дома", — сказала Забралова.

Она уточнила, что в колледжах и техникумах Подмосковья рабочую профессию получают 548 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году обучение по адаптивным программам закончил 151 ребенок-сирота с ограничениями здоровья.

Благодаря изменениям в региональном законодательстве, часть ребят, желающих продолжить учебу, уже подали документы на обучение по второй рабочей профессии. Например, среди специальностей, которым они могут обучиться, — маляр-штукатур, швея, ландшафтный дизайнер, повар.

"В Московской области действует 41 профессиональная образовательная организация, в которых готовят рабочих", — добавляется в сообщении.