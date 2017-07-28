Строительные компании Красногорска и Наро-Фоминска оштрафовали за мусор

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Инспекторы эконадзора Подмосковья привлекли к административной ответственности две строительные организации, нарушившие правила обращения со строительными отходами, сообщается в пресс-релизе Минэкологии региона.

"В ходе рейдов, организованных по обращениям местных жителей, навалы строительных отходов и грунтов выявлены в Красногорске, на участке земли, принадлежащем АО "СУ-155", и в городе Калининец Наро-Фоминского района, на территории ООО "Стройкрансервис". В обоих случаях грунты, а также бой кирпича и бетона были размещены на площадках, не имеющих твердого покрытия, обваловки и навеса для защиты от осадков", — говорится в документе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, слова которого приводятся в пресс-релизе, на обе компании наложены штрафы на общую сумму 300 тысяч рублей, нарушители также получили предписания ликвидировать навалы отходов.

По имеющимся у Минэкологии сведениям, в Калининце строители уже приступили к вывозу незаконно сваленных грунтов на легальные объекты размещения, заключается в документе.