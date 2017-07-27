В Подмосковье с начала года ликвидировали три этнические группировки

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бандиты занимались грабежом в Ногинском районе и Электростали.

Подмосковная полиция рассказала о ликвидации трех преступных этнических группировок в регионе за 2017 год. Об этом со ссылкой на ГУ МВД МО сообщил телеканал "360".

Представители одной из криминальных структур были выходцами из Азербайджана и Дагестана. Они занимались ограблениями банков и ювелирных магазинов в Ногинском районе и Электростали.

За первое полугодие 2017 года из 258 раскрытых преступлений 25% были на совести ОПГ.