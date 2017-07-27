В Подмосковье природных пожаров стало в 2,5 раза меньше

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Специалисты зафиксировали почти в 2,5 раза меньше природных пожаров на территории Московской области с начала пожароопасного сезона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Московской области ликвидировано 60 возгораний, это почти в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (142 возгорания)", — говорится в сообщении.

Как сообщил Пестов, слова которого приводятся в материале, в настоящее время практически на всей территории Московской области установлен третий класс пожарной опасности (по пятибалльной шкале). Несмотря на теплую солнечную погоду, природных пожаров в регионе происходит значительно меньше, чем в предыдущие годы.

По данным пресс-службы, в объединенную группировку сил и средств спасательных подразделений, обеспечивающих пожарную безопасность региона, входят 92 тысячи человек и около 10 тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты комитета лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.