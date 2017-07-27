В Подмосковье вручили гранты центрам молодежного инновационного творчества

МОСКВА, 27 июл — РИА новости. По итогам конкурса Фонда содействия инновациям двум центрам молодежного инновационного творчества Подмосковья достались гранты на развитие проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсного отбора по программе "Поддержка центров молодежного инновационного творчества".

"В результате два ЦМИТа Московской области получат гранты на реализацию своих проектов", — говорится в сообщении.

Дмитровский ЦМИТ — 1,8 миллиона рублей на проведение Всероссийской конференции ЦМИТ 2017, запланированной на начало декабря этого года.

ЦМИТ из Дубны — 300 тысяч рублей на проведение обучающей теоретико-практической программы, включающей обучение работе в проектных командах школьников и студентов под руководством сотрудников ЦМИТ (на примере решения практических задач).

"Чуть более года прошло с момента создания первого ЦМИТа в Московской области, и нам очень отрадно, что уже за это время проекты центров ни раз становились победителями различных всероссийских конкурсов. В этом году мы удвоим количество ЦМИТов: их станет уже восемь", — сказал зампред правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он также выразил надежду, что новые центры будут показывать такие же высокие результаты, как уже существующие.

Всего на конкурс Фонда содействия инновациям поступило 85 заявок, 24 из них рекомендованы к финансированию. Размер гранта по некоторым заявкам был уменьшен по рекомендации конкурсной комиссии Фонда.