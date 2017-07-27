В Подмосковье с начала года созданы 300 новых приемных семей

МОСКВА, 27 июл — РИА новости. Почти четыре тысячи приемных семей проживают в Московской области, с начала года созданы триста новых таких семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года в Подмосковье созданы 300 новых приемных семей", — сообщила Забралова.

Всего в Подмосковье на данный момент проживает 3,9 тысячи приемных семей, в которых воспитываются дети-сироты. При этом 1,3 тысячи из этих семей — многодетные — в них воспитывается трое и более детей.

"Приемным семьям в Подмосковье оказывают материальную и консультационную поддержку. Размер выплат зависит от формы устройства ребенка в семью. В регионе работают 77 служб сопровождения замещающих семей, специалисты которых оказывают бесплатную правовую и психолого-педагогическую помощь семьям с детьми-сиротами", — подчеркнула Забралова.

В настоящее время в Московской области в семьях воспитываются порядка 24 тысяч детей-сирот.