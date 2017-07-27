На привокзальной площади Кубинки обустроят еще около 200 машино-мест

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Власти Одинцовского района пообещали обустроить на привокзальной площади Кубинки еще около 200 парковочных мест в 2017 году, также запланирован ремонт тротуаров, строительство ливневой канализации, устройство освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов посетил Кубинку и проверил ход благоустройства территории, прилегающей к станции "Кубинка".

"В октябре 2014 года я пообещал, что территорию у вокзала будем приводить в порядок в первую очередь. Сейчас здесь стало намного лучше — появилась большая пешеходная зона, расчищен торговый "шанхай" из палаток и самостроев, убраны пестрые рекламные вывески, облагорожены фасады. Само здание вокзала приобрело приличный вид. Территория пока не идеальная, еще многое вокруг площади предстоит приводить в порядок. Еще около 200 парковочных мест планируется организовать в этом году после решения вопросов, связанных с подземными коммуникациями", — сказал Иванов.

На привокзальной площади уже уложена тротуарная плитка, установлена островная платформа, создана пешеходная дорожка, приведены к единому стандарту стационарные торговые объекты, силами МБУ "ЖКХ "Кубинка" на площади очищена ливневая канализация и создана парковка на 75 автомобилей.

Глава Одинцовского района добавил, что по периметру площади установлены видеокамеры, которые подключены к единой системе. В рамках благоустройства на территории будет организовано закольцованное одностороннее движение с выездом на Можайское шоссе.

В этом году на привокзальной площади запланированы ремонт тротуаров, площадок, проездов и внутриквартальной дороги, строительство ливневой канализации, озеленение территории, устройство системы освещения. Работы будут осуществляться за счет подрядной организации ООО "Торговый Дом "Кубинка", которая занимается реализацией объекта коммерческого строительства.