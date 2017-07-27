Жилой дом достроили в Дмитровском районе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, расположенному в поселении Озерецкое Дмитровского района, корпус 20, сообщается в пресс-релизе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО "Мега-Мечта". Финансирование — средства инвестора. Общая площадь 4-секционного 4-этажного жилого дома с мансардным этажом составляет 6,1 тысяч квадратных метров. В новостройке 86 квартир. Объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения, говорится в нем.

"После проведения итоговой проверки и устранения замечаний объект готов к вводу в эксплуатацию", — приводятся в пресс-релизе слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

В нем также уточняется, что на прилегающей территории обустроены детские игровые и спортивные площадки, пешеходные тротуары, места для отдыха с установкой малых архитектурных форм, выполнено озеленение.