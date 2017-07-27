В Подмосковье обеспечат электроснабжением молочный комплекс

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Строящийся производственно-технологический молочный комплекс вьетнамского концерна в Волоколамском районе обеспечат электроснабжением, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

"Крупнейшая электросетевая компания Подмосковья ПАО "МОЭСК" обеспечит электроснабжение строящегося производственно-технологического молочного комплекса вьетнамского концерна TH True Milk в Волоколамском районе", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, запрошенная заявителем мощность составляет 2400 кВт. Для технологического присоединения объектов комплекса специалисты энергокомпании построят две кабельно-воздушных линии протяженностью 4,4 километра. В целях повышения надежности электроснабжения на линии планируется смонтировать два пункта секционирования.

Как отмечается в материале, в состав комплекса войдет молочно-товарная ферма на 6000 фуражных коров, завод мощностью 800 тонн молока в сутки и комбикормовый завод. Общая площадь данного объекта составляет около 11 тысяч гектар. Полный запуск объекта запланирован на май 2018 года.

"В Московской области оказывается реальная помощь бизнесу — упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям объектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и крупных предприятий. В этой сфере регион является лидером и носителем лучших практик, что подтверждается результатами рейтинга состояния инвестиционного климата регионов РФ по версии АСИ: Московская область второй год подряд получает высший бал по показателям эффективности процедур подключения к электросетям", — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.