В Подмосковье набирает популярность летний читальный зал

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. К проекту "Летний читальный зал" присоединились более 800 подмосковных библиотек, а количество участников проекта уже превысило 40 тысяч человек, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.

"Министерством культуры совместно с молодежным культурным сообществом разработаны новые идеи и интересные проекты", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В числе других проектов Косарева назвала "ВелоБиблиоПробег" — эстафету по городам Подмосковья, "Театр в библиотеке" — экспериментальную форму работы, объединяющую театр и библиотеку, "Библиопикник" — встречи в формате пикника на свежем воздухе в летнее время с настольными и спортивными играми, книжными викторинами, "Зарисовку в библиотеке" — проект, позволяющий получить бесплатные уроки рисования для всех желающих.

"Проектная деятельность библиотек Московской области — одно из приоритетных направлений работы Министерства культуры. Главным из них является проект "Перезагрузка библиотек Подмосковья", — добавила Оксана Косарева.

Цель проекта "Летний читальный зал" — создание к 2018 году условий для системной модернизации библиотек и обеспечение роста их посещаемости на 20%.

На начало 2017 года сеть общедоступных библиотек Московской области насчитывает 1077 библиотек, в их числе две государственные.