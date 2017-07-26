Рейтинг медиаресурсов Подмосковья возглавил телеканал "360"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В рейтинге, составленным компанией "Медиалогия", учтены данные за второй квартал 2017 года.

Компания "Медиалогия"провела исследование за период с 1 апреля по 30 июня 2017 года. Лидером медиарейтинга оказался телеканал "360". За ним расположились информагентство городских новостей "Москва" и интернет-ресурс Mosregtoday.ru.

В рейтинг вошли наиболее влиятельные средства массовой информации. Всего около 41 600 источников: телевидение, радио, Интернет-СМИ, газеты, журналы, а также информационные агентства. Об этом сообщил телеканал "360".

Основной базой для построения рейтингов послужил Индекс Цитируемости "Медиалогии" — интегральный медиапоказатель, который учитывает количество ссылок на источник информации в других средствах массовой информации и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.