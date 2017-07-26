Власти Подмосковья разрабатывают план по уничтожению борщевика в регионе

МОСКВА, 26 июля — РИА Новости. Власти Московской области разрабатывают комплексный план по уничтожению борщевика, заявил в среду в эфире "Радио 1" министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Мы хотим скоординировать работу ведомств региона и разработать комплексный план мероприятий, который бы позволил эффективно выстроить механизм по борьбе с борщевиком, чтобы минимизировать негативное воздействие, в первую очередь, на человека", — сказал Разин в интервью радиостанции. По его словам, предметом особого внимания станут в первую очередь территории населенных пунктов, затем последует серьезная работа по уничтожению борщевика на других территориях.

Министр напомнил, что для борьбы с сорняком существует два основных способа: агрохимический с применением гербицидов направленного действия и механический с помощью скашивания растений. Сейчас идет совместная работа властей региона с федеральными научными институтами по разработке наиболее эффективного метода борьбы с борщевиком, составляется карта локаций опасного растения на территории области.

"На сегодня нам нужно сформировать объем работы, понять стоимость, определить источники финансирования: где-то это будут действующие нормативы на обслуживание дорог, где-то — за счет муниципальных бюджетов, где-то — средства региона", — приводит слова Разина сайт радиостанции.

Ранее сообщалось, что некоторые виды борщевика, произрастающие на территории Подмосковья, в частности, борщевик Сосновского, содержат фотосенсибилизирующие вещества, которые после контакта растения с кожей человека вызывают под солнечными лучами сильные ожоги.