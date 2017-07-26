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Новости Подмосковья

В Подмосковье бизнес получит субсидии через МФЦ

16:0226.07.2017
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© Fotolia / undreyМужчина работает за компютером. Архивное фотоМужчина работает за компютером. Архивное фото
© Fotolia / undrey

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подача заявок на получение субсидий субъектами малого и среднего бизнеса Московской области будет доступна через многофункциональные центры, сообщается в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Вид на город Пушкино. Архивное фото
© Fotolia / Elena Belyaeva
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"С 1 августа 2017 года представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут подать заявки на предоставление субсидии через любой из 105 МФЦ региона", — говорится в документе. Предпринимателю достаточно будет подать заявление и документы в МФЦ, где сотрудники проверят комплектность документов и правильность их заполнения. Сформированная заявка будет передана на проверку в "Московский областной центр поддержки предпринимательства" и после решения о допуске поступит в адрес конкурсной комиссии при Министерстве инвестиций и инноваций Московской области, где и будет приниматься окончательное решение, уточняется в документе.

В этом году адресная поддержка будет оказываться по двум направлениям. Это компенсация 50% затрат на приобретение оборудования для производственных компаний и компенсация 85% целевых затрат социально ориентированным предприятиям. По первому направлению максимальная сумма составляет 10 миллионов рублей, по второму — 1,5 миллиона рублей. Прием документов в МФЦ на предоставление субсидии будет осуществляться в течение месяца. Средства на счета победителей конкурсного отбора поступят до 15 декабря текущего года.

"В текущем году финансирование со стороны федерального бюджета не осуществляется, но региональная часть осталась на уровне предыдущего года и будет направлена на самые востребованные направления: модернизацию производства и социальный бизнес, при этом сохраняются меры имущественной поддержки, налоговые льготы", — приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

Ранее сообщалось, что в 2016 году финансовую поддержку 272 субъекта подмосковного бизнеса. Сумма поддержки составила более 465 миллионов рублей. Помимо финансовой поддержки в виде субсидий и грантов предприниматели Московской области могут получить финансово-кредитную, имущественную и консультационную поддержку, налоговые льготы, принять участие в образовательных программах и закупке товаров и т. п.

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