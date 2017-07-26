В Подмосковье до конца года появятся сто гостиниц с классификацией звезд

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Жители и гости Московской области до конца текущего года смогут остановиться в ста квалифицированных гостиницах, на текущий момент в регионе находятся 92 гостиницы со "звездами", говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

"В настоящее время классифицировано 92 гостиницы: 5 звезд — 7 гостиниц, 4 звезды — 23, 3 звезды — 38, 2 звезды — 2, 1 звезда — 4 гостиницы, без звезд — 18. До конца года будет квалифицировано в общей сложности 100 гостиниц", — приводятся в материале слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Он добавила, что в настоящее время министерством культуры региона аккредитованы четыре организации, которые имеют право классифицировать гостиницы.

По данным пресс-службы, в период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года Московская область вошла в число пяти регионов Российской Федерации, где будет реализован пилотный проект по электронной регистрации проживающих в гостиницах через Единый портал государственных услуг Российской Федерации.