Подмосковье будет развивать киноиндустрию

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство Московской области, Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения подписали несколько соглашений о сотрудничестве в развитии киноиндустрии и телепроизводства на территории региона, сообщается в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Соглашение подразумевает продвижение Московской области как места проведения съемок российского и зарубежного кино, внедрение механизмов поддержки кино- и телепроизводства, а также развитие творческого кластера экономики региона и реализацию совместных образовательных проектов.

"Мы планируем, что за счет позиционирования Подмосковья как съемочной площадки произойдет, в том числе, и развитие туризма в регионе. Плюс на протяжении съемочного процесса кинокомпании будут предоставлять рабочие места для технического персонала, массовки, и немалую часть своего бюджета будут оставлять в регионе. Близость нашего региона к Москве позволит вывести часть кинопроизводства столицы за ее пределы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, чьи слова приводятся в документе.

Ранее сообщалось, что в "Стратегии государственной культурной политики до 2030 года" развитие кинематографа в России названо одним из базовых направлений. В 2016 году Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Агентство стратегических инициатив (АСИ) одобрили проект по повышению инвестиционной привлекательности российских регионов как центров кинопроизводства. Проект предполагает внедрение системы налоговых возвратов за потраченные на киносъемку средства. Программа поддерживается Министерством культуры РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций, Министерством экономического развития и Фондом кино.