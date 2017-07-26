В подмосковных Люберцах реконструировали водозаборный узел

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В подмосковных Люберцах завершили реконструкцию водозаборного узла, улучшено качество водоснабжения 16 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В ходе реконструкции произведена установка станции обезжелезивания и смягчения воды. Производительность водозаборного узла составляет 4 тысячи кубометров в сутки, сообщается в пресс-релизе.

"В 2017 году будет построено и модернизировано не менее 100 водозаборных узлов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию уже десять объектов. Основной объем работ по вводу объектов водоснабжения запланирован на третий и четвертый кварталы", — приводятся в нем слова Пестова.

Как отмечается в сообщении, за три последних года в Подмосковье построено и модернизировано 112 водозаборных узлов. Благодаря этому качество воды уже улучшено более чем у 800 тысяч жителей области.