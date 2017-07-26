В Подмосковье могут ограничить охоту на пятнистого оленя и барсука

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предлагает объявить мораторий на добычу пятнистого оленя и барсука, также специалисты ведомства выступили за усиление охраны охотничьих угодий и круглогодичную подкормку животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минэкологии выдало положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов, которые обосновывают лимиты и квоты добычи копытных животных в новом охотничьем сезоне (1 августа 2017 года — 1 августа 2018 года). Объемы добычи животных разработаны региональным Минсельхозом.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в новом сезоне лимит добычи лося составляет 879 особей (около 9% от общего поголовья), косули — 178 (5,5%), благородного оленя — 91 (6,4%).

"К объектам охоты в регионе традиционно относят еще пятнистого оленя и барсука, однако Минэкологии рекомендовало наложить мораторий на добычу, чтобы стабилизировать численность этих животных", — сказал Коган.

Кроме того, эксперты министерства отмечают необходимость провести мониторинг поголовья косули и барсука, а также усилить охрану охотничьих угодий и организовать круглогодичную подкормку животных.